میدان عرضه مستقیم دام در گناباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کامیاب پور قبل از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با راه اندازی میدان دام شهرستان هزینه های گزاف بارگیری، انتقال و نگهداری در شهر مقصد تا فروش دام صورت نگرفته و این خود کمک شایانی به قشر دامدار منطقه و شهرهای همجوار می کند.

وی افزود: روزانه حداقل 20 تا 30 راس دام سنگین و 100 تا 150 راس دام سبک به بهانه فروش یا کشتار از شهرستان خارج و به شهرهای مجاور منتقل می شود که این خود یک نمره منفی برای صنعت دام و دامداری شهرستان منظور می شود، شهری که دومین قطب تولید شیر و دامداری در استان است.

وی افزود: باهماهنگی واحد امور دام و موافقت شبکه دامپزشکی شهرستان طی درخواست شرکت تعاونی دامداران شهرستان گناباد یک قطعه زمین 2 هکتاری در کیلومتر 6 جاده بجستان جهت احداث میدان ارائه داد.

کامیاب پور گفت: بعد از بررسی شرایط لازم قرنطینه ای وحریم لازم واحد های مجاور طی بازدید ریاست محترم واحد نظارت دامپزشکی استان موافقت نهایی با تاسیس واحد فوق صادر شد و مقرر شد نقشه تیپ مورد نظر از ناحیه دامپزشگی ارائه و ظرفیت نهایی میدان پس از بررسی میزان توان میدان توسط دامپزشکی اعلام شود.

کامیاب پور اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی واحد فوق درعین اشتغال زایی تحت تاثیر قراردادن قیمت عرضه گوشت سفید در بازار مشکلات اصلی فراروی پرورش دهندگان بوقلمون شهرستان نیز مرتفع شود.