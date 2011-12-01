به گزارش خبرنگار مهر، جوان ۲۸ ساله اهل شانگهای چین در اولین سفر خود به ایران، در مراسم عزاداری ابا عبدالله حسین(ع) در شهر کهک قم شهادتین را بر زبان خود جاری کرد و مسلمان شد.



این جوان چینی که توسط یکی از دوستانش به شهر کهک آمده بود در پنجمین شب از ماه محرم و در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان، در تکیه الزهرا شهر کهک شهادتین را گفت و مسلمان شد.



وی که قبل از مسلمان شدن " کای " نام داشت، بعد از مسلمان شدن نام کمال الدین را برای خود برگزید.



کمال الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد علت مسلمان شدن خود گفت: من حضور خدا را در قلبم احساس می‌کنم و به خدا اعتماد داشته و به دین اسلام علاقه دارم و از اینکه مسلمان شده و به مذهب تشیع گرایش پیدا کردم بسیار خوشحالم.



کمال الدین عنوان کرد: تا به حال به کشور ایران سفر نکرده و تصاویر ایران را فقط در تلویزیون دیده است.



وی عنوان کرد: کشور ایران و چین دو کشور دوست هستند و از نظر مردم چین، ایرانیان مردمی مهربانند.



این جوان چینی به همراه دیگر مردم شهر کهک به عزاداری و سینه زنی در سوگ امام حسین(ع) پرداخت و در مورد احساس خود در مورد شرکت در این مجلس اظهار داشت: می‌خواهم در مورد اسلام بیشتر بدانم و به صورت عمیق آن را بشناسم. با شرکت در این مجلس حس و حال عجیبی به من دست داد که نمی‌توانم آن را بیان کنم.



کمال الدین در ادامه دین اسلام را دین کاملی دانست و بیان کرد: بسیار خوشحالم که می‌توانم از این طریق به خداوند نزدیک‌تر شوم.



وی در پایان مجلس عزاداری امام حسین(ع) پرچمی مزین به نام امام حسین(ع) را به هیئت جوانان تکیه الزهرا شهر کهک اهداء کرد.