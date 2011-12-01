ترویج فرهنگ قرآنی در کرج از طریق تربیت افسران قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیدیان با اشاره به مطرح شدن استراتژی فرهنگ قرآنی در کشور اظهار داشت: به کاربردن اصطلاحاتی مانند قرارگاه قرآنی و افسران قرآنی بعد از مطرح شدن این نوع استراتژی متداول شد، به همین دلیل در قالب ‌عمل درآوردن این اصطلاحات ضروری، احساس شد.

وی افزود: در این راستا متولیان امور قرآنی در استان از جمله فرهنگسرای قرآنی شهرداری کرج و سازمان تبلیغات اسلامی استان، ساخت قرارگاه قرآنی و تربیت افسران و افسران ارشد قرآنی‌ پژوهشی را در دست اجرا دارند.

امیدیان ادامه داد: هدف از این پژوهش، شناخت راه‌های پرورش افسران قرآنی و چگونگی ایجاد این قرارگاه‌ها می‌باشد.

وی اعلام کرد: از آنجا که دشمنان اسلام به صورت جدی علیه محتوی قرآن دست به اقدامات گسترده زده‌اند، تربیت افرادی در سنین نوجوانی و جوانی برای پاسخگویی به شبهات و اتهامات دشمنان علیه قرآن در میان اقشار مختلف بسیار تأثیرگذار خواهد بود و اقدامات ضد قرآنی آنان را خنثی می‌سازد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج یادآور شد: افسران و افسران ارشد قرآنی با اتمام دوره‌های خود مسلط به تفاسیر قرآن خواهند شد و به صورت جزئی و کلی به سؤالات اساسی در حیطه قرآن پاسخ می‌دهند.

وی اعلام کرد: قصد بر آن است با اتمام مطالعات اولیه این طرح به صورت کشوری مطرح شود تا جوانان تربیت یافته نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین‌المللی نیز بتوانند فعالیت کنند و مکتب قرآن را جهانی کنند.





