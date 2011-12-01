تحول ورزش جانبازان و معلولان در قم چشمگیر بوده است

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه نگاه مسئولان به ورزش جانبازان و معلولان، نگاه مثبتی است و ورزشکاران جانباز و معلول توانستهاند افتخارات زیادی در سالهای اخیر برای ورزش استان قم از آن خود کنند.
وی با اشاره به موفقیتهای ورزشکاران جانباز و معلول قمی، افزود: ورزشکاران معلول و جانباز قم از توانمندیهای خوبی برخوردارند و باید با ارائه امکانات ورزشی به این قشر، ظرفیتها و توانمندیهای آنان را به منصه ظهور رساند.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان قم تصریح کرد: در گذشته به ورزش جانبازان و معلولین قم توجهی نمیشد اما خوشبختانه در حال حاضر توسعه ورزش جانبازان و معلولین در دستور کار مسئولان قرار دارد.
وی به موفقیت تیم شنا بانوان معلول قم در مسابقات شنا بانوان معلول قهرمانی کشور اشاره کرد و افزود: در این دوره از مسابقات ورزشکاران مطرح کشور در مواد مختلف به رقابت پرداختند که کسب عنوان قهرمانی سال گذشته و نایب قهرمانی امسال بار دیگر به تیم بانوان قم رسید.
پیروزمنش تاکید کرد: مسابقات شنا قهرمانی بانوان المپیاد جانبازان و معلولان کشور فرصت خوبی بود تا بانوان معلول استان قم بتوانند شایستگیها و توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند، زیرا این تیم برای اعزام به این مسابقات، تمرینات منظم و با برنامهای را پشتسر گذاشته بود.
وی اضافه کرد: خوشبختانه ورزش بانوان معلول نیز همگام با آقایان توسعه و پیشرفت خوبی در قم داشته است و در چند سال اخیر توسعه فضا و امکانات ورزشی موجب جذب تعداد زیاد از بانوان معلول به ورزش شده است و امیدوارم این روند همچنان ادامه یابد.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان قم تصریح کرد: هیئت قم همچنین تلاش گستردهای را برای جذب معلولین و جانبازان به محیطهای ورزشی آغاز کرده است و در تدارک آن هستیم که بتوانیم برای جانبازان و معلولینی که سرافرازی میهن عزیزمان را مدیون آنها هستیم، فضا و بستر مناسبی را به منظور رفاه حالشان به وجود بیاوریم.
وی از حضور دو تیم قمی در مسابقات لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاههای کشور خبر داد و یاد آور شد: تیمهای جانبازان قم و هیئت ورزش های جانبازان و معلولین قم دو تیمی هستند که اتفاقا در یک گروه برای موفقیت والیبال نشسته قم در صعود به لیگ برتر تلاش می کنند.
پیروزمنش همچنین به حضور دو تیم از قم در پیکارهای لیگهای برتر و دسته دوم بسکتبال با ویلچر باشگاههای کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تیم بسکتبال ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در لیگ دسته برتر قرار دارد و مسابقات تیم بنیاد شهید و امور ایثار گران قم در لیگ دسته دوم نیز به انجام رسید.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قم از پیشرفت های قابل توجه در ورزش جانبازان و معلولان قم در سالهای اخیر خبر داد.
محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه نگاه مسئولان به ورزش جانبازان و معلولان، نگاه مثبتی است و ورزشکاران جانباز و معلول توانستهاند افتخارات زیادی در سالهای اخیر برای ورزش استان قم از آن خود کنند.
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