برگزاری تور صنعتی برون مرزی برای صنعتگران استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی هاشمی افزود: تور صنعتی - نمایشگاهی BIG5 دبی به مدت چهار روز برگزار و شرکت کنندگان در این تور صنعتی ضمن بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان از شهرک صنعتی جبل علی امارات نیز بازدید کردند.

وی افزود: در این تور صنعتی - نمایشگاهی 30 نفر از صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی فارس حضور داشتند و بخشی از هزینه این تور از محل کمکهای حمایتی شرکت شهرکهای صنعتی فارس پرداخت شد.

قائم مقام مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: حضور فعالان صنعتی فارس در نمایشگاه بزرگ صنایع ساختمانی و بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی جبل علی فرصت مناسبی را برای صاحبان صنایع استان در زمینه تبادلات فنی و اقتصادی و مصرفی محصولات، کالاها و توانمندیهای بخش تولید و صنعت استان فارس فراهم کرد.

وی اضافه کرد: تفاهمنامه و قراردادهایی نیز بین صنعتگران استان با طرفهای خارجی در زمینه همکاری صنعتی مبادله شد.

هاشمی اضافه کرد: این تور صنعتی با همکاری تشکل صادرات خدمات فنی و مهندسی و شرکت آذرنگار شرق برگزار شد.