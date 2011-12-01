256 هزار واحد مسکن مهر استان تهران سالهای 90 و 91 به بهره برداری می رسد

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساخت 256 هزار واحد مسکن مهر در اکثر شهرهای استان تهران از جمله پردیس، پرند، پاکدشت، قیامدشت، دماوند، ورامین، پیشوا و ... در حال اجراست.

8 هزار واحد مسکن مهر پاکدشت تا پایان سال جاری واگذار می شود

وی تصریح کرد: هشت هزار واحد از این واحدهای مسکونی در شهرستان پاکدشت، با پیشرفت فیزیکی 85 درصد در حال اجراست که تا پایان سال جاری واگذار می شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان تأکید کرد: چهار هزار هزار واحد مسکونی به طور کامل تکمیل شده و ظرف دو ماه آینده تحویل داده می شود، مابقی هشت هزار واحد نیز با اتمام برخی از تأسیسات زیربنایی، تا پایان سال جاری واگذار می شود.

وی با اشاره به وجود زمینهای خود مالک نیز افزود: در پاکدشت، حدود یکهزار و 245 واحد مسکن مهر "خود مالک" وجود دارد که زمین و اعیان با هم واگذار می شود در حالی که سایر واحدها تنها به صورت اعیانی واگذار خواهد شد.

صومعلو بیان داشت: کلیه تاسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، فاضلاب و ... با حمایت وزارت نیرو و کمکهای یارانه ای در حال اجراست.

احداث 79 مسجد و چهار مدرسه طرح مسکن مهر در استان تهران

وی اضافه کرد: در حال حاضر، در استان تهران ، از محل یارانه ها، حدود 79 مسجد طرح مسکن مهر در حال ساخت است که مسجد جامع پیشرفتی بالغ بر 80 درصد دارد.

این مسئول در ادامه افزود : اسکلت چهار مدرسه طرح مسکن مهر در استان تهران زده شده و همچنین درخدمات رو بنایی، 100 واحد آموزشی نیز وزارت راه و شهرسازی کمک رسانی می کند.