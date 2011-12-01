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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

پیوندی:

روزانه 250 تن بذر در گلستان توزیع می شود

روزانه 250 تن بذر در گلستان توزیع می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: روزانه 250 تن بذر بوجاری شده به مراکز توزیع حمل می شود.

بهرام پیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نظام فنی و تخصصی تولید بذر با کیفیت مناسب و استاندارد که با توجه به شرایط اقلیمی، وسعت وحجم کار، تلاش و کوشش برای بهبود کیفیت بوجاری گندم و جو در استان گلستان از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی اظهار داشت: برهمین اساس با تامین اعتبار و خرید یک دستگاه بوجارکاملاً مکانیزه از شرکت آلمانی عملیات نصب و راه اندازی آن در سال 1383 انجام و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: کارخانه بوجاری غلات مجهز به دستگاه ضد عفونی کننده بذر بوده که با ظرفیت 25 تن در ساعت مجهز به مخزن گالوانیزه و کنترل نیل جداگانه است که با بهره گیری از سیستم های مدرن بسیار دقیق و قابل تنظیم است.

پیوندی بیان داشت: این کارخانه بذر را با بالاتر ین کیفیت ممکن ضد عفونی و در اختیار کشاورزان قرار می دهد.

وی عنوان کرد: سامانه بوجاری بذر این شرکت از سال 83 از 5تن در ساعت به 25 تن در ساعت ارتقاء یافته و این فرآیند پیشرفته در نوع خود بی نظیر است و هم اکنون در محل بوجاری بذر روزانه 250 تن بذر به مراکز توزیع حمل می شود.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.

کد مطلب 1474537

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