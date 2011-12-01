کاهش ترافیک با تخریب ساختمان ترانس برق خیابان مصلای فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر منطقه سه شهرداری کرج سعید صفری بیان کرد: با هماهنگی اداره برق منطقه فردیس و خدمات شهری منطقه سه، ساختمان ترانس برق در خیابان امام حسن (ع) جنب مصلای فردیس تخریب شد.

وی گفت: با هماهنگی اداره برق منطقه فردیس مجوز تخریب این پست که باعث ایجاد مشکلات ترافیکی درخیابان امام حسن(ع) بود دریافت شد و در پی آن عوامل اداره خدمات شهر نسبت به تخریب آن اقدام کردند.

این مسئول اذعان داشت: با جمع آوری و تخریب این ساختمان موجبات سهولت در تردد خودروها وشهروندان به ویژه ساکنین این منطقه فراهم شد.

مدیر منطقه سه شهرداری کرج گفت: انجام کلیه اموری که موجبات سهولت در تردد، همچنین کاهش بار ترافیکی منطقه را برای شهروندان فراهم می کند در اولویت کاری شهرداری منطقه سه قرار دارد.





