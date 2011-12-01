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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

کاهش ترافیک با تخریب ساختمان ترانس برق خیابان مصلای فردیس

کاهش ترافیک با تخریب ساختمان ترانس برق خیابان مصلای فردیس

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر منطقه سه شهرداری کرج گفت: ساختمان ترانس برق واقع در خیابان امام حسن(ع)، جنب خیابان مصلای فردیس که باعث بروز مشکلات ترافیکی شده بود، تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر منطقه سه شهرداری کرج سعید صفری بیان کرد: با هماهنگی اداره برق منطقه فردیس و خدمات شهری منطقه سه، ساختمان ترانس برق در خیابان امام حسن (ع) جنب مصلای فردیس تخریب شد.

وی گفت: با هماهنگی اداره برق منطقه فردیس مجوز تخریب این پست که باعث ایجاد مشکلات ترافیکی درخیابان امام حسن(ع) بود دریافت شد و در پی آن عوامل اداره خدمات شهر نسبت به تخریب آن اقدام کردند.
 
این مسئول اذعان داشت: با جمع آوری و تخریب این ساختمان موجبات سهولت در تردد خودروها وشهروندان به ویژه ساکنین این منطقه فراهم شد.
 
مدیر منطقه سه شهرداری کرج گفت: انجام کلیه اموری که موجبات سهولت در تردد، همچنین کاهش بار ترافیکی منطقه را برای شهروندان فراهم می کند در اولویت کاری شهرداری منطقه سه قرار دارد.
 
 
 
کد مطلب 1474539

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