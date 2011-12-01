بمباران وحشیانه مخالفان در تعز/ 13 کشته و دهها زخمی تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تظاهرات مخالفان رژیم عبدالله صالح در شهر تعز (جنوب صنعا) با حمله وحشیانه نیروهای ارتش یمن مواجه شد.

بر این اساس، در این حملات که از شب گذشته تا امروز (پنج شنبه) ادامه داشته تاکنون 8 غیر نظامی کشته شده اند. همچنین با توجه به بمباران مخالفان در شهر تعز آمار دقیقی از مجروحان در اختیار نیست که به نظر می رسد این آماربسیار بالا باشد.

گفته می شود نیروهای هوادار رژیم صالح با استفاده از گلوله های تانک اقدام به بمباران تجمع مخالفان و مواضع نیروهای قبایلی می کنند.

این در حالی است که شبکه خبری العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری با اشاره به درگیریهای ارتش هوادار عبدالله صالح و نیروهای قبایلی از کشته شدن 5 نظامی و زخمی شدن 15 نفر دیگر خبر داد.

خاطر نشان می شود کشتار خونین مردم یمن در حالی ادامه دارد که دیکتاتور یمن اخیرا با امضای توافقنامه اختیارات خود را به معاونش واگذار کرده است.