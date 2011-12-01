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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

نیمه اول سال/

طلاق در کلات 25 درصد کاهش یافت

طلاق در کلات 25 درصد کاهش یافت

کلات - خبرگزاری مهر: فرماندار کلات از کاهش 25 درصدی طلاق در شهرستان طی شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قره خانی در بازدید از اجرای طرح خانواده پایدار ویژه دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه در دبیرستان حضرت فاطمه(س) شهر کلات اظهارکرد: در این مدت آمار ازدواج نیز در شهرستان کلات 10 درصد افزایش داشته که امیدوارکننده است.

وی افزود: این امر نشان دهنده تعمیق باورهای دینی در جامعه و ارتقای دانش و آگاهی جوانان و خانواده ها است.

فرماندار کلات اجرای طرح جامع خانواده پایدار را موجب افزایش آگاهی، آماده سازی، توانمندسازی و تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به زندگی دانست.

قره خانی تصریح کرد: در صورت اجرای صحیح این طرح شاهد ازدواج های به هنگام، استحکام خانواده ها و پرهیز از ازدواج های غیرمنطقی و شتابزده در جامعه خواهیم بود.

وی خواستار اجرای این طرح برای دانش آموزان مقاطع اول و دوم متوسطه شد.

کد مطلب 1474545

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