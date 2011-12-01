دو دانش آموز مازنی نفرات برتر طرح ستاره دخت های کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ستاره دخت های ایران اسلامی با هدف رشد و اعتلای جایگاه دختران دانش آموز در جامعه و الگو سازی و معرفی برترین دانش آموزان صورت می گیرد.

سیده سکینه نورانی، مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه در این طرح، چهره‌های برتر دانش آموزی در سطح منطقه، استان و ملی انتخاب می شوند افزود: طرح تجلیل از برترین های ستاره دخت های ایران اسلامی با هدف رشد و اعتلای جایگاه دختران دانش آموز در جامعه و الگو سازی و معرفی برترین دانش آموزان در عرصه های مختلف علمی ، دینی، اخلاقی اجتماعی و خانوادگی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: دراین طرح 96 دانش آموز انتخاب و به مرحله استانی راه یافتند که پس از بررسی و داوری مستندات سه دانش آموز برای مرحله کشوری انتخاب شدند.

نورانی با بیان اینکه 9 ستاره دخت ایران اسلامی در سطح کشور انتخاب می شوند افزود: فاطمه نظری و مهسا مکرمی از دبیرستان شاهد بهشهر و زینب فلاح از دبیرستان شاهد ناحیه یک ساری به مرحله کشوری راه یافتند که پس از داوری نهایی فاطمه نظری رتبه پنجم و زینب فلاح رتبه نهم کشوری را کسب کردند.

وی با اشاره به اینکه گروه هدف در اجرای طرح ستاره دخت ایران اسلامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه هستند افزود: اجرای این طرح، الگوسازی برای دانش آموزان کشور بوده و اکنون برای مبارزه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن بیش از گذشته نیازمند الگوسازی مناسب برای دانش آموزان هستیم.



