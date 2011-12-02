اندونزی نیازمند نیروگاه هسته ای است/ به تکنولوژی محافظت مجهز هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "دهالان اسکان" در این باره افزود: به رغم مخالفت ، ساخت نیروگاه هسته ای در اندونزی اجتناب ناپذیر است.

وی گفت : نیروگاه هسته ای بهترین گزینه ممکن برای پاسخ به نیازهای اندونزی در بخش انرژی است.

این وزیر اندونزیایی در پاسخ به نگرانی در مورد خطرات ناشی از تشعشات فعالیتهای هسته ای گفت : اگر اندونزی در راستای ساخت نیروگاه هسته ای حرکت کند باید خود را به تکنولوژی قوی برای حفاظت از این نیروگاه مجهز نماید .

اسکان که پیش از این مدیر تاسیسات انرژی اندونزی بوده گفت: پیشتر طرح ساخت نیروگاه هسته ای در اندونزی پیشنهاد شده بود که به تکنولوژی محافظت از نیروگاه مجهز بود که قدرتمند تر از تکنولوژی به کار رفته در نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن بوده است.

وی تکنولوژی به کار گرفته شده در نیروگاه فوکوشیما را قدیمی و مربوط به 10 سال پیش دانست و گفت: درصورت استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته امنیتی ساخت نیروگاههای هسته ای در عین ارزان و قابل اعتماد بودن، امن و بی خطر خواهد بود.