  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

یک وزیر اندونزیایی:

اندونزی نیازمند نیروگاه هسته ای است/ به تکنولوژی محافظت مجهز هستیم

اندونزی نیازمند نیروگاه هسته ای است/ به تکنولوژی محافظت مجهز هستیم

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر شرکت های دولتی اندونزی با اشاره به افزایش جمعیت اندونزی و نیاز روزافزون به انرژی در بخش صنعت اعلام کرد که این کشور به دنبال ساخت نیروگاه هسته ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "دهالان اسکان" در این باره افزود: به رغم مخالفت ، ساخت نیروگاه هسته ای در اندونزی اجتناب ناپذیر است.

وی گفت : نیروگاه هسته ای بهترین گزینه ممکن برای پاسخ به نیازهای اندونزی در بخش انرژی است.

این وزیر اندونزیایی در پاسخ به نگرانی در مورد خطرات ناشی از تشعشات فعالیتهای هسته ای گفت : اگر اندونزی در راستای ساخت نیروگاه هسته ای حرکت کند باید خود را به تکنولوژی قوی برای حفاظت از این نیروگاه مجهز نماید .

اسکان که پیش از این مدیر تاسیسات انرژی اندونزی بوده گفت: پیشتر طرح ساخت نیروگاه هسته ای در اندونزی پیشنهاد شده بود که به تکنولوژی محافظت از نیروگاه مجهز بود که قدرتمند تر از تکنولوژی به کار رفته در نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن بوده است.

وی تکنولوژی به کار گرفته شده در نیروگاه فوکوشیما را قدیمی و مربوط به 10 سال پیش دانست و گفت: درصورت استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته امنیتی ساخت نیروگاههای هسته ای در عین ارزان و قابل اعتماد بودن، امن و بی خطر خواهد بود.

کد مطلب 1474556

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها