راهساری جایگاه خود را در لیگ فوتبال دسته یک حفظ می کند

حسن پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل اصلی تیم صنعت در این فصل، کمبودهای مالی بوده که در صورت برطرف شدن آن، جایگاه تیم در جدول رده بندی بسیار بهتر از مکان فعلی خواهد بود.

وی بیان داش : پرداخت چهار میلیون ریال به هر کدام از بازیکنان در روز گذشته بدون تردید انگیزه های بازیکنان را برای کسب برتری خانگی در مسابقه فردا افزایش خواهد داد و امیدواریم با حمایت هواداران ساروی به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کنیم.

سرپرست تیم فوتبال صنعت ساری افزود: پس از باخت هفته گذشته مقابل استیل آذین در سمنان ، تمرینات مناسبی در هفته گذشته برگزار کرده و کادر فنی تیم ، با شناخت خوبی که از تیم شهرداری بندرعباس داشتند، بازیکنان را با نقاط ضعف این تیم آشنا کردند.

تیم فوتبال صنعت ساری در پایان هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور با هفت امتیاز در رده دهم جدول رده بندی گروه اول قرار دارد.

صنعت ساری، عصر پنجشنبه در ورزشگاه شهدای ساری میزبان شهرداری بندر عباس است.