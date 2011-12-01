26 کیلومتر از مراتع خراسان شمالی خلع ید شد

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای جلوگیری از تخریب اراضی منابع طبیعی استان به شیوه هایی از جمله شخم شیار توسط کشاورزان، کمربند حفاظتی حائل میان اراضی ملی و مستثنیات کشیده می شود.

وی تصریح کرد: کارگذاری حصارهای سیمی، فنس کشی و کانال کشی با استفاده از شاخصهای بتنی به وزن 700 کیلوگرم در مرز میان اراضی ملی و مستثنیات استان از جمله ابزارهای ایجاد کمربند حفاظتی هستند که با این شیوه اراضی منابع طبیعی از دسترس اغیار خلع ید می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه سالانه 10 تا 15 کیلومتر از این کمربند در عرصه های منابع طبیعی استان کارگذاری می شود، اعلام کرد: طی سال جاری در سطح 26 کیلومتر از اراضی منطقه تخته میرزای شهرستان اسفراین کمربند حفاظتی کار گذاشته شد.

صابری گفت: هم اکنون کارگذاری کمربند حفاظتی در منطقه وی شهرستان مانه و سملقان در دست اجرا است.

وی در خاتمه یادآور شد: طی سه سال اخیر در سطح 40 کیلومتر از اراضی منابع طبیعی استان، کمربند حفاظتی به منظور حفظ این اراضی از تجاوز اغیار کار گذاشته شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه این سطح به 80 کیلومتر خواهد رسید.