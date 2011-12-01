۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

"گنبد کاووس" قهرمان لیگ برتر ژیمناستیک هنری کشور شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: تیم ژیمناستیک شهید نقی پناهی گنبدکاووس قهرمان مرحله دوم مسابقات لیگ ژیمناستیک هنری باشگاههای کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ باشگاههای ژیمناستیک کشور از روز سه شنبه در سالن المیک گنبد کاووس آغاز شد و مسابقات لیگ برتر این مرحله بعد از ظهر ظهر پنجشنبه پایان یافت.

در مسابقات لیگ برتر ژیمناستیک باشگاههای کشور، تیم شهید نقی پناهی گنبد کاووس با 163.3 امتیاز اول، تیم خانه ژیمناستیک اهواز با 158.45 امتیاز دوم و تیم بیمه کارآفرین ارومیه با 151.3 امتیاز سوم شد.

همچنین تیمهای ژیمناستیک نوسازی مدارس زنجان با 149.5 امتیاز، استاد یزدزاد خراسان با 146.8 امتیاز و فجر تهران با 134.9 امتیاز به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

