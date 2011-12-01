"گنبد کاووس" قهرمان لیگ برتر ژیمناستیک هنری کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ باشگاههای ژیمناستیک کشور از روز سه شنبه در سالن المیک گنبد کاووس آغاز شد و مسابقات لیگ برتر این مرحله بعد از ظهر ظهر پنجشنبه پایان یافت.

در مسابقات لیگ برتر ژیمناستیک باشگاههای کشور، تیم شهید نقی پناهی گنبد کاووس با 163.3 امتیاز اول، تیم خانه ژیمناستیک اهواز با 158.45 امتیاز دوم و تیم بیمه کارآفرین ارومیه با 151.3 امتیاز سوم شد.

همچنین تیمهای ژیمناستیک نوسازی مدارس زنجان با 149.5 امتیاز، استاد یزدزاد خراسان با 146.8 امتیاز و فجر تهران با 134.9 امتیاز به ترتیب چهارم تا ششم شدند.