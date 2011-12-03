کلاغها با منقار خود به اجسام اشاره می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، اشاره کردن با انگشت توانایی است که انجام آن مستلزم یک سری فرایندهای پیچیده شناختی است که تنها در انسان و بعضی از میمونهای بزرگ دیده می شود.

اکنون گروهی از دانشمندان موسسه ماکس پلانک و دانشگاه وین در بررسیهای خود نشان دادند که گونه ای از کلاغ به نام Corvus corax نیز قادر است به اجسام اشاره کند، اما به دلیل اینکه این پرنده انگشت ندارد برای اشاره از منقار خود استفاده می کند.

استفاده از اشارات که در کودکان بین سنین 9 تا 12 ماه توسعه می یابد برپایه فرایندهای شناختی پیچیده ای قرار دارد که در واقع نقطه آغاز استفاده از نمادها و سپس بکارگیری زبان است.

این محققان به مدت دو سال رفتار دسته ای از کلاغهای آزاد ساکن پارک وحش "کامبرلند" در اتریش را رصد کردند و به این ترتیب دریافتند که این پرندگان از منقار خود به روشی مشابه دستها برای نشان دادن، اشاره کردن و عرضه اجسامی چون سنگریزه، خزه و خرده شاخه استفاده می کنند.

این اشارات ویژه زمانی استفاده می شوند که کلاغ بخواهد توجه شریک زندگی خود را به نقطه ای جلب کند.

براساس گزارش Scientific American، کلاغها به عنوان یکی از باهوش ترین گونه های پرندگان شناخته می شوند که توانایی شناختی آنها قابل قیاس با میمونهای بزرگ است.

به خصوص روابط میان زوجهای این پرندگان سیاه پوش از یک سری تعاملات ارتباطی پیچیده ای برخوردار است که موجب می شود کلاغها پیوندهای طولانی مدتی را با شریک زندگی خود برقرار کنند و در طول زندگی مشترک، همکاری و همدلی بالایی را نشان دهند.

به گزارش مهر، پیش از این دانشمندان دریافته بودند که کلاغها قادرند خود را در مقابل آینه تشخیص دهند. همچنین در تحقیقی که در سال 2009 انجام شد محققان دانشگاه کمبریج با آزمایش رفتار گروهی از کلاغها دریافتند که این پرندگان می دانند که برای افزایش سطح آب باید درون ظرف سنگ زیره ریخت.

در مطالعه دیگری که زیست شناسان دانشگاه وین در اوایل سال 2011 انجام دادند مشخص شد که پس از کشمکش و درگیری میان کلاغها که شامل تعقیب و گریز و نوک زدن به یکدیگر است، این پرنده ها از نزاع دست بر می دارند، رفتار خود را به سرعت تغییر می دهند و با ابراز محبت از یکدیگر دلجویی می کنند.