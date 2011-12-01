به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست از سیزدهمین دوره مسابقات لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه های کشور این هفته با انجام هفت مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری می شود و طی آن مدعیان قهرمانی و کاندیداهای سقوط در بازی های مهمی مقابل یکدیگر می ایستند.



به دلیل اینکه تیم فوتسال صبای قم در هفته های دهم تا دوازدهم رقابت ها با سه حریف بالای جدولی رو به رو شد، این تیم بعد از انجام سه بازی مقابل تیم های صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان و منصوری قرچک، اکنون در آخرین مسابقه خود در نیم فصل نخست لیگ برتر در تلاش برای کسب نهمین پیروزی این فصل برابر علم و ادب مشهد قرار می گیرد.



در این دیدار که یکی از دیدارهای همزمان در هفته سیزدهم رقابت های لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه های کشور محسوب می‌شد، تیم های فوتسال صبای قم و علم و ادب مشهد در دیداری حساس برابر یکدیگر صف آرایی خواهند کرد و تیمی که برنده این دیدار باشد موقعیت خود را در جدول رده بندی لیگ برتر تا پیش از آغاز دور برگشت ارتقاء خواهد داد.



فوتسالیست های صبای قم در حالی در این مسابقه حساس خارج از خانه از ساعت ۱۶ امروز پنجشنبه دهم آذر ماه به مصاف علم و ادب مشهد می‌روند که در هفته دوازدهم رقابت‌ها در بازی خانگی خود در سالن شهید حیدریان قم به مصاف منصوری قرچک رفتند که تا آخرین لحظات از حریف خود پیش بودند اما در نهایت تن به تساوی چهار بر چهار دادند تا تنها یک امتیاز این دیدار را در خانه به دست بیاورند.



مسابقه صبای قم و علم و ادب مشهد در حالی این هفته به میزبانی نماینده مشهد برگزار می شود که لیگ سیزدهم تا این هفته برای صبای قم موفقیت آمیز بوده است و شاگردان سیدمهدی غیاثی در تیم صبا با کسب 26 امتیاز در مکان چهارم جدول جای دارند در حالی که تیم علم و ادب مشهد با کسب 13 امتیاز در رده هفتم جدول رقابت های فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور قرار دارند.



صبای قم در دو هفته متوالی در بازی‌های خانگی میزبان تیم‌های فوتسال فولاد ماهان سپاهان اصفهان و منصوری قرچک تیم‌های دوم و سوم جدول رده بندی بود که در هر دو بازی تا آخرین لحظات با دو گل اختلاف پیش بود اما نتوانست برتری خود را حفظ کند و در نهایت به تساوی چهار بر چهار تن داد، ضمن اینکه شاگردان غیاثی در هفته دهم برابر گیتی پسند اصفهان صدرنشین لیگ برتر به میدان رفتند و در نهایت با شکست دو بر یک از میدان خارج شدند.

