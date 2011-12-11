مافیای ورزش جایی در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز منتقمی از ششمین ماه سال 90 سکان هدایت اداره کل ورزش و جوانان استان البرز را به دست گرفت.

وی که از طرف وزیر ورزش و جوانان به عنوان اولین مدیر کل ورزش و جوانان در استانها منصوب شد از همان بدو انتصابش تصریح کرد که استان البرز را به قطب مهم ورزش کشور بدل می کند.

منتقمی که به گفته خودش 27 سال است در ورزش کشور فعالیت می کند به واسطه رفت و آمد بسیار به کرج و داشتن دوستان و آشنایان فراوانی در این منطقه؛ همچنین تدریس در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران با کرج آشنایی خوبی دارد و می خواهد با بهره گیری از تجارب سالها مدیریتش درعرصه ورزش استانهای دیگر، ورزش استان تازه تاسیس البرز را متحول کند.

اولین مدیرکل منصوب شده ورزش و جوانان پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان کشور که در استان البرز فعالیتش را آغاز کرد به نقش رسانه ها در انعکاس اخبار و رویدادهای ورزش استان البرز تاکید کرد و از همان ابتدا با بیان اینکه تعامل با رسانه ها باید دو سویه باشد، اعلام آمادگی کرد که زمینه برقراری این تعامل فراهم است.

مدیر کل پیشین هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان(سازمان تربیت بدنی) در گام نخست برای عمل به تعهد خود، به همراه حمیدرضا رضایی مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، میهمان خبرگزای مهر دفتر البرز شد و در نشستی صمیمی با عوامل این خبرگزاری به گفتگو نشست.

در این نشست مسائل گوناگون ورزش استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز نیز خواهان اطلاع رسانی صادقانه اصحاب رسانه برای پیشرفت همه جانبه استان شد.



فشار افراد غیر ورزشی تاثیری در تصمیم گیریها ندارد

منتقمی در خصوص نفوذ افراد غیرحرفه ای به بدنه ورزش استان و فعالیتهایی که در این خصوص انجام می دهند، اظهار داشت: متاسفانه مافیای ورزشی در همه جا وجود دارند و استان البرز تنها استانی نیست که از این موضوع ضربه خورده است.

وی در عین حال با اشاره به فشار مافیای ورزش در البرز تاکید کرد: بنده زیر بار نمی روم و اجازه هم نمی دهیم افرادی با منافع غیر ورزشی وارد این اداره شوند.

وی تصریح کرد: هر گونه فشار به بدنه ورزش را توهین به ورزشکاران می داند و تمام قد جلوی مافیای ورزش خواهد ایستاد.

در زمینه جوانان منتظر ابلاغ هستیم

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز رویکرد این اداره در ارتباط با جوانان را حفظ مدیران جوان ذکر کرد و اذعان داشت: نگاه ما نگاهی حذفی نیست و سعی در حفظ مدیران با ارائه آموزشهای لازم است.

منتقمی گفت: در ارتباط با امور مربوط به جوانان منتظر ابلاغیه هستیم و به محض دریافت آن اقدامات لازم را انجام می دهیم.

وی گفت: این اداره از نظر امکانات اداری ضعیف است و وقتی ابتدایی ترین وسایل و ابزار اداری را در اختیار نداریم نمی توان انتظار زیادی داشت.

این مسئول همچنین به تلاش شبانه روزی کارکنان این اداره کل برای ساماندهی به امور ورزش و جوانان این استان خبر داد و افزود: فعالیت بسیاری از نیروها در اینجا محدود به روزهای کاری هفته نیست و حتی روز های تعطیل و جمعه نیز پا به پای من برای رسیدگی به امور به کار فراخوانده می شوند.

منتقمی ادامه داد: البته کار مضاعف به همراه اهرمهای تشویقی می تواند نتیجه بخش تر باشد و این موضوع در اداره کل ورزش و جوانان استان مدنظر قرار می گیرد.

ورزش البرز در رسانه های سراسری دیده شود

منتقمی در بخشی دیگر از صحبتهایش با اشاره به اهمیت انعکاس رویدادهای ورزشی در مطبوعات سراسری بیان داشت: ورزش استان البرز باید آنقدر پویا و فعال باشد که همواره خبری از آن در مطبوعات سراسری کار شود و این مهم با توجه به پتانسیل بالای ورزش این استان قطعا عملی است.

مهر، رسانه ای با دقت و سرعت عمل بالا

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز ضمن قدردانی از تلاش مجموعه این خبرگزاری در انعکاس به موقع رویدادهای ورزشی تاکید کرد از انتقادات سازنده استقبال می کند.

وی گفت: این خبرگزاری با تلاش نیروهای خود توانسته تعامل خوبی با مجموعه ورزش و جوانان استان البرز برقرار کند و در پیگیری اخبار و انعکاس دغدغه های این حوزه ها با سرعت عمل بالایی فعالیت می کند.

منتقمی با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از تمام امکانات ورزشی استان تصریح کرد: از آنجا که ورزش نقش موثر و حساسی در زندگی و سلامت افراد جامعه دارد می طلبد که به این مهم توجه ویژه‌ای داشت.