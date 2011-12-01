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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

سه اصفهانی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان دعوت شدند

سه اصفهانی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان دعوت شدند

اصفهان - خبرگزاری مهر: دو کشتی گیر و یک مربی اصفهانی در مرحله دوم اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان کشور حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این کادر فنی تیم جوانان اردویی را با حضور نفرات برتر اوزان 96 و 120 کیلوگرم قهرمانی کشور برگزار کرده بود. این مرحله از اردو با حضور کشتی گیران منتخب اوزان 50، 55 و 60 کیلوگرم و نفرات برتر اردوی اول برگزار می شود و یک مرحله اردوی دیگر با حضور کشتی گیران سه وزن باقی مانده انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش ناصر نوربخش سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان هادی اسکندری فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم و امیر نشمی کشتی گیر سنگین وزن اصفهانی را به تیم ملی دعوت کرده است.

همچنین سعید جامعی مربی کشتی فرنگی اصفهان نیز به عنوان مربی در این اردو ناصر نور بخش را کمک خواهد کرد.

شایان ذکر است؛ تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان خود را برای شرکت در رقابتهای آسیایی قزاقستان و جهانی تایلند در سال آینده آماده می کند.

کد مطلب 1474590

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