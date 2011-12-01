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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

پیکر پاک دو شهید گمنام در گناوه تشییع شد

پیکر پاک دو شهید گمنام در گناوه تشییع شد

گناوه - خبرگزاری مهر: پیکر پاک دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس بر دستان مردم شهید پرور گناوه تشییع و در این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک این شهدا عصر پنجشنبه از چهار راه بنیاد شهید تا خیابان ساحلی گناوه در میان حزن و اندوه مردم تشیع سپس در یادمان شهدای گمنام این شهر به خاک سپرده شدند.

یکی از این شهیدان که هنگام شهادت 20 ساله داشته سال 62 در منطقه مهران و در عملیات والفجر 3 به شهادت رسیده و شهید دیگر که در زمان شهادت 19 ساله بوده سال 63 در عملیات بدر و در شرق دجله شهید شده است.

شب گذشته هم مردم گناوه در مصلای جمعه این شهر ضمن برگزاری زیارت عاشورا با شهدا وداع کردند.

همچنین پیکر پاک این دو شهید گمنام در بندرریگ هم تشییع شده بود.

کد مطلب 1474592

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