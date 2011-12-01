به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی قبل از ظهر پنج شنبه در دیدار مسئولان مرکز تربیت معلم قم که در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در قم برگزار شد، در پاسخ به اظهار نظر مسئول تربیت معلم مرکز طالقانی مبنی بر اینکه دوران تحصیلی دانشجویان تربیت معلم نیز به سوابق کاری آنها اضافه شود سبب ایجاد انگیزه خواهد شد، اظهار داشت: مهم ترین جاذبه و انگیزه دانشجویان تربیت معلم این است که استخدام شوند.



وی ابراز داشت: دوران تحصیل دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران و یا دانشگاه‌های دیگر به سوابق شغلی دانشجویان اضافه نمی‌شود بنابراین استخدام دانشجویان تربیت معلم مهم ترین عامل انگیزه و جاذبه است در صورتی که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها استخدام و جذب نمی‌شوند.



محاسبه دوران تحصیل دانشجویان تربیت معلم بر سوابق کاری از نگاه ملی معقولانه نیست



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با توجه به اینکه هزینه و کمک هزینه دانشجویان تربیت معلم توسط دولت پراخت می‌شود اگر سابقه تحصیلی این دانشجویان به سوابق کاری آنها اضافه شود بار زیادی بر دوش دولت وارد می‌شود و این امر از نگاه ملی معقولانه نیست.



دکتر لاریجانی با اشاره به اینکه در تصویب دانشگاه فرهنگیان به جای تربیت معلم مشکل خاصی وجود ندارد، اضافه کرد: موارد و مشکلات طرح شده باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشاهده کرد کدام مورد به نفع است.



گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی صبح پنج شنبه با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان و مسئولان تربیت معلم قم دیدار کرد و برخی از مسائل و مشکلات مربوطه به این مراکز را مورد بررسی قرار داد.

