مناطق "هشت، یک و سه" موفق ترین عملکرد را در بین مناطق کرج داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مداح زاده اظهار داشت: طی آبان ماه سال جاری مناطق هشت، سه و یک شهرداری کرج طبق آمارهای موجود در سامانه 137 مدیریت شهری، به عنوان موفق ترین مناطق شهرداری در ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان معرفی شدند.

وی در ادامه ، مناطق شش، پنج و یک شهرداری کرج را به عنوان موفق ترین مناطق در ارائه خدمات شهری ذکر کرد و گفت: این مناطق با ارائه خدمات مورد نیاز در سطح شهر، ضمن انتفاع منطقه، رضایت شهروندان را به طور قابل قبولی جلب کرده اند.

این مسئول در خصوص مناطق برتر در زمینه اجرای طرح های موفق فضای سبز در سطح منطقه، اظهارداشت: مناطق سه، شش و یک، بیشترین اقدامات اجرایی در حوزه افزایش سرانه های فضای سبز و ایجاد این مهم در سطح مناطق مربوطه را داشته اند.

مداح زاده همچنین مناطق هفت، هشت ویک شهرداری کرج را از مناطقی برشمرد که بیشترین میزان پاسخگویی به شهروندان را با کمترین نامه مجزا داشته اند و در زمینه فعالیت های عمرانی بیشترین فعالیت را در پاسخ به سامانه 137 داشتند.

وی گفت: آمار موجود بر مبنای تماس و شکایات شهروندان و با احتساب وسعت ارضی خدماتی و جمعیت مناطق تهیه شده است.

این مسئول با بیان اینکه، شهروندان 137 را معیار پاسخگویی و رسیدگی شهرداری به خواسته های خود می دانند، عنوان کرد: بررسی های انجام شده حاکی از میزان امیدواری مردم به رفع مشکلات می باشد.

مداح زاده عملکرد این سامانه را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: استماع گفته های شهروندان اعم از شکایت، درخواست و ابراز تشکر، ضمن ایجاد روحیه تعامل و مشارکت، موجب رفع مشکلات و معضلات شهر همچنین موجب بسترسازی مناسب برای توسعه شهری می شود.



