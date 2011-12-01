هیئت های عزاداری نکات ایمنی برق را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز آمده است: به منظور پیشگیری از حوادث ناخواسته ناشی از خطرات شبکه های توزیع برق لازم است هیئت های حسینی در مسیر حرکت خود حریم شبکه و حداقل فاصله مجاز با تاسیسات برق را رعایت کنند تا از بروز حوادث ناگوار برق گرفتگی جلوگیری شود.

این اطلاعیه می افزاید: با توجه به وجود لامپ های کم مصرف و با راندمان بالا به منظور تامین روشنایی مورد نیاز مجالس عزاداری، استفاده از انواع لامپ های پر مصرف و با راندمان کم (پروژکتور،مدادی،خیاری،گازی و...) که باعث مصرف بیش از اندازه برق می شود، اسراف و خلاف شعائر مذهبی است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: متاسفانه در مواردی مشاهده می شود که تامین برق مورد نیاز این مجالس شریف و مذهبی، از راه های خلاف شرع و غیر مجاز تامین می شود که درخواست می شود این موارد توسط روحانیون محترم تذکر داده شود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضمن تاکید بر عدم استفاده از تجهیزات و تیرهای برق به عنوان نگهدارنده داربست های فلزی خواستار رعایت نکات ایمنی، به خصوص هنگام عبور دسته های عزاداری از زیر خطوط برق فشار قوی(20 کیلو ولت) و فشار ضعیف(چهارصد ولت) و عدم استفاده از لوله های بلند فلزی برای علم ها و پرچم های عزاداری شد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: شرکت توزیع نیروی برق تبریز آماده هر گونه همکاری در تامین برق مطمئن و ایمن به شهروندان محترم بوده و همکاران این شرکت در دفتر ایمنی و گروه مدیریت مصرف آماده ارائه هر گونه مشاوره به هیئت های عزاداری هستند.