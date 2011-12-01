تکیه هنرمندان در شهر خمین برپا شد

حجت الله فدایی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت گرامیداشت ایام سوگواری سالارشهیدان حضرت امام حسین(ع) تکیه هنرمندان شهرستان خمین با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و انجمن نمایش این شهرستان برپا شد.

وی ادامه داد: این تکیه تا روز 12 محرم در نگارخانه آفتاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمین دایر است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمین گفت: تکیه هنرمندان خمین با هدف ایجاد فضای، ترویج فرهنگ عاشورایی و آشنا نمودن هر چهبیشتر هنرمندان با اهداف و آرمان های حضرت امام حسین (ع) در قیام کربلا دایر شده است.

فدایی افزود: د ر مدت برپایی این تکیه هنرمندانشهرستان خمین، به اجرای تعزیه، مدیحه سرایی و نوحه خوانی می پردازند.

وی یادآور شد: برگزاری همایش امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری همایش تجسمی پس از ماه محرم و برگزاری مسابقه شعر و مقاله با موضوع امر به معروف ونهی از منکر از دیگر برنامه‌های ماه محرم در خمین است.