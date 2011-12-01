پرتاب کوکتل مولوتف به سفارت ایران در سوئیس/ سفارت بدون حفاظت پلیس

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات حمله دیروز به سفارت ایران در سوئیس اظهار داشت: دیروز حوالی ساعت 3 بعدازظهر بود که متوجه سر و صدا از خیابانهای اطراف و پرتاب سنگ به شیشه های سفارت شدیم.

محمدی در ادامه افزود: وقتی به محوطه سفارت رفتیم متوجه شدیم دو جوان که به زبان آلمانی صحبت می کردند چند عدد کوکتل مولوتف به داخل سفارت ایران پرتاب کردند که باعث آتش گرفتن بخشی از سفارت شد.

وابسته مطبوعاتی ایران در سفارت سوئیس با بیان اینکه سیستم اعلام خطر سفارت به آلارم پلیس متصل است، گفت: وقتی آلارم خطر را به صدا درآوردیم پلیس با تاخیر 10 دقیقه ای در سفارت حاضر شد.

وی همچنین درخصوص تبعیت و هویت دو جوان حمله کننده به سفارت گفت: این دو جوان دو کیسه سنگ و تعدادی کوکتل مولوتف به همراه داشتند و به زبان آلمانی صحبت می کردند اما از هویت آنها فعلا خبری در دست نیست.

محمدی در ادامه عنوان داشت: اتفاق مشابه یک ماه پیش در سفارت رخ داد اما وجه تمایز آن اتفاق با حمله دیروز به سفارت عدم فرار دو جوان حمله کننده و مقاومت آنها در مقابل پلیس بود.

وی همچنین در خصوص حفاظت از سفارت ایران در سوئیس گفت: متاسفانه از یک سال اخیر که بنده به این کشور آمده ام هیچ حفاظتی توسط پلیس سوئیس از سفارت ایران انجام نشده و تنها یک کیوسک خالی متعلق به پلیس مقابل سفارت قرار دارد.

وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در سوئیس عنوان داشت: ما بارها موضوع حفاظت از سفارت را با وزارت امور خارجه سوئیس در میان گذاشتیم ولی تا به حال هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و ما تقریبا هر ماه شاهد اقداماتی از قبیل سنگ اندازی و پاشیدن رنگ به دیوارهای سفارت هستیم.

محمدی با اشاره به اینکه سفارتخانه های دیگر کشورهای غربی در سوئیس از امنیت بالایی برخوردار هستند، گفت: سفارت اسرائیل دو کوچه پایین تر از سفارت ایران قرار دارد و این در حالی است که کوچه منتهی به سفارت اسرائیل کاملا توسط پلیس مسدود و حفاظت شده و هیچ خودرویی بدون مجوز اجازه تردد از این خیابان را ندارد.

وی همچنین در ادامه افزود: سفارت آمریکا نیز در این کشور مانند دژی مستحکم از آن حفاظت می شود