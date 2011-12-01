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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

کاوه اعلام کرد:

1100 روحانی معارف دینی را در مدارس مازندران ترویج می کنند

1100 روحانی معارف دینی را در مدارس مازندران ترویج می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش مازندران از فعالیت هزار و 100 روحانی به منظور ترویج معارف دینی در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم کاوه ظهر پنجشنبه در دیدار روحانیان مدارس استان با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: این تعداد افراد شامل 480 مبلغه زن و 600 روحانی مرد بوده که برای تبلیغ و ترویج معارف دینی به مدارس اعزام شدند.

وی اظهار داشت: هم اکنون چهار هزار و 700 روحانی در مدارس استان نماز جماعت ظهر و عصر را اقامه می کنند که مورد استقبال بسیار دانش آموزان و معلمان قرار گرفته است.

کاوه با اشاره به ظهور فرقه های دروغین و انحرافی در بین آحاد جامعه، تصریح کرد: روحانیان از طریق مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن، درصدد جلوگیری از رسوخ این جریانات در نهاد جمعیت دانش آموزی هستند.

وی بیان داشت: 180 روحانی مبلغ نیز برای تبلیغ ماه محرم و صفر به مدارس مازندران اعزام شدند.

این مسئول با اشاره به اینکه استقبال دانش آموزان از روحانیان در مدارس بسیار اثرگذار است، اظهار داشت: این افراد نقش اثرگذاری در پاسخگویی به شبهات دینی دانش آموزان داشته و دارند.

کاوه از فعالیت 56 روحانی فرهنگی استان به صورت رسمی در بدنه تعلیم و تربیت مازندران خبر داد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
 

کد مطلب 1474635

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