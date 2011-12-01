اخبار کوتاه ورزشی چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ووشو کمیته فانگ من چوان استان چهارمحال و بختیاری در رقابتهای قهرمانی کشور صاحب پنج مقام انفرادی شد.

در مسابقات فانگ من چوان قهرمانی کشور که با حضور 26 استان در تهران برگزار شد محمد هیبتی در وزن منفی70 کیلوگرم رده جوانان و محمد رضا امیری در همین وزن ورده بزرگسالان هر دو صاحب مدال طلا شدند.

سید علی یوسفی وعلیرضا پیرمحمدی در رده جوانان و دروزن های مختلف صاحب مقام دوم شدند ومهدی طاهرنیا در رده جوانان مقام سوم را کسب کردند.

ورزشکاران نام برده به همراه مهدی باقرزاده، آرمین نیکبخت ومحمد نجفی به اردوی تیم منتخب فانگ من چوان ووشو کشوردعوت شدند.

مسابقات هندبال درلردگان برگزارشد

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مسابقات سه جانبه هندبال در لردگان برگزارشد.



این مسابقات با حضور سه تیم نوجوانان وجوانان لردگان ونوجوانان سمیرم در محل سالن تختی لردگان برگزار شد که در نتیجه نوجوانان لردگان 20 بر 14 نوجوانان سمیرم را شکست داد وجوانان لردگان 37 بر 22 نوجوانان سمیرم را از پیش رو برداشت.

لبنیات فلات کوهرنگ قهرمان مسابقات تنیس روی میز باشگاههای چهارمحال و بختیاری

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی باشگاههای این استان به پایان رسید و تیم لبنیات فلات کوهرنگ قهرمان شد.



این مسابقات با حضور شش تیم وبه صورت رفت وبرگشت به میزبانی بروجن برگزار شد که در نهایت در پایان مسابقات تیمهای لبنیات فلات کوهرنگ، هیئت تنیس روی میز فارسان وهیئت بروجن به ترتیب مقامهای اول تا سوم تیمی را کسب نمودند.

سه ورزشکار هندبالیست از چهار محال وبختیاری به اردوی تیم ملی دعوت شدند

سه تن از هندبالیستهای نوجوان استان چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان دعوت شدند.



علی زینلی وردنجانی، مهدی آل مومن و جواد کاظمی چالشتری سه هندبالیست نوجوان استان چهارمحال و بختیاری طی دعوتنامه رسمی از سوی فدراسیون هندبال به اولین اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.

اولین اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان ایران جهت اعزام به کشور قطر از بیستم لغایت 22 آذرماه به مدت سه روز در اصفهان برگزار می شود.

