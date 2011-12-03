ابراهیم فقیه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تکرار و کلیشه نمایشگاه‌های استان قم را بی کیفیت و نا کارآمد کرده است، گفت: برخلاف سال‌های گذشته نمایشگاه پژوهش امسال کاملا رویکرد علمی و پژوهشی دارد.



برگزاری نمایشگاهی بدون غرفه بندی رایج



وی با بیان اینکه پژوهش محوری نمایشگاه سبب ایجاد تنوع موضوع و تقاضا می‌شود، بیان داشت: در این نمایشگاه درصدد هستیم که به صورت تخصصی طرح‌های نو را معرفی کنیم.



کمیته نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری قم با طرح این موضوع که در این نمایشگاه از غرفه بندی رایج نمایشگاهی استفاده نمی‌شود، گفت: مخاطبان این نمایشگاه کیفی خواهند بود و حضور کارشناسان، محققان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف از جمله ویژگی این نمایشگاه خواهد.



ایجاد نمایشگاهی متناسب با نیاز بازار



فقیه زاده با تاکید براینکه باید براساس نیاز صنعت و تولید استان در پی جذب سرمایه گذاران ایده های نو باشیم، بیان داشت: باید به یک جمع بندی علمی و پژوهشی برسیم و بدانیم که صنعت و دانش در کجا نقطه اشتراک و نیاز دارند و برهمان اساس تولید محتوا و عرضه کالا داشته باشیم.



وی با انتقاد از رویه نمایشگاه های سال گذشته افزود: ارایه کالا و خدمات دستگاه های اجرایی تنها به کلیشه و تکرار خدمات مختلف ختم می شود و هیچ دستاوردی برای مخاطبان در سطوح مختلف ندارد.



دقت در انتخاب پژوهشگر برگزیده



رئیس کمیته نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری، خواستار تغییر رویه انتخاب برگزیدگان کمیته تجلیل از پژوهشگران و فناوران هفته پژوهش و فناوری شد و بیان داشت: اگر در انتخاب یک پژوهشگر و فناور نمونه نیاز استان و میزان کاربردی بودن در نظر بگیریم می توانیم ویترین نمایشگاهی خوب و مورد نیاز صنعتگران و سرمایه گذاران را تدارک ببینیم.



وی افزود: صرف ارائه مقاله و کتاب نمی تواند بیانگر شایستگی یک فناور و یا پژوهشگر باشد و باید ایده‌هایی تولید کنیم که نزدیک به بازار باشد.



نمایشگاه های نیاز به خانه تکانی دارد



فقیه زاده با ابراز تأسف از اینکه در سال‌های اخیر نتوانسته‌ایم دستاورد جدیدی به علاقمندان نشان دهیم، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه نیاز به تعامل و همکاری همه مسئولان استان دارد و همه باید کارهای خوب خود را به صورت یک شکل و منسجم در کنار هم بگذارند.

