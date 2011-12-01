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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

با حضور امام جمعه/

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در میاندرود برگزار شد

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در میاندرود برگزار شد

میاندرود - خبرگزاری مهر: نهمین همایش شیرخوارگان حسینی، در حسینیه بالای شهر سورک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین بزرگداشت حضرت علی اصغر(ع) مادران به همراه کودکان شیرخواره خود حضور یافتند و به یاد مصایب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اشک ریختند.

در این مراسم با قرائت کلام الله مجید و زیارت عاشورا، اشعار و دکلمه ای در وصف سرباز کوچک امام حسین (ع) خوانده شد.

مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در رثای پرپرشدن گل بوستان ولایت حضرت علی اصغر(ع) به اجرای برنامه پرداختند.

در این مراسم با شکوه حجت الاسلام رسولی امام جمعه شهرستان میاندرود، حجت الاسلام بخشی مسئول ستاد نماز جمعه و تعدادی از مسئولان شهری حضور داشتند.

در پایان برنامه نماز جماعت ظهر و عصر توسط امام جمعه میاندرود اقامه شد و مادران و فرزندان میهمان سفره حضرت علی اصغر(ع) شدند.

کد مطلب 1474665

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