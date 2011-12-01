گاف مضحک بکمن/ من بودم سفارت آمریکا در تهران را تعطیل می کردم

به گزارش خبرگزاری مهر، "میشله بکمن" شب گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه ان.بی.سی آمریکا در مورد موضع گیریش در خصوص تجمع دانشجویان ایرانی در برابر سفارت انگیس در تهران گفت: اگر من رئیس جمهور بودم سفارت آمریکا در تهران را تعطیل می کردم.

خبرنگار این شبکه در پاسخ به این گاف بکمن گفت: اما یک مشکل وجود دارد و آن اینکه آمریکا از زمانی که سفارتش در تهران به دست دانشجویان ایرانی تسخیر شد دیگر سفارتخانه ای در ایران ندارد و به نظر می رسد شما در این مورد گاف داده اید.

اما بکمن با کمال خونسردی گاف دادن خود را تکذیب کرد.

ان .بی.سی این خبر را با تیتر، "اگر من رئیس جمهور بودم سفارتی را که وجود ندارد تعطیل می کردم" منتشر کرده است.

پس از این گفتگو، دفتر رقابت های انتخاباتی بکمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: به دلیل آنکه بکمن بدون مقدمه در خصوص ماجرای پیش آمده در تهران سخن گفته این وضعیت بوجود آمده است.

میشله بکمن، تا چندی پیش در رقابت های میان نامزدهای جمهوریخواهان جزو پیشتازان بود، اما استعفای مشاور ارشد وی موجب شد تا این عضو کنگره آمریکا که روابط نزدیکی با جنبش تی پارتی دارد از رقبایش عقب بیافتد.