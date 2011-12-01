کاندیداهای انتخابات نباید به عنوان نماینده قوه مجریه به مردم وعده دهند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صادق دقیقی در اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان که ظهر پنجشنبه در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه امسال برگزار می شود که مهمترین رویداد کشور در چند ماه آینده محسوب می شود.
وی افزود: با توجه به حوادث و اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 انتخابات امسال از حساسیت بیشتری برخوردار است لذا وظیفه همه مسئولان و نهادها به ویژه رسانههای جمعی را در راستای آگاهی بخشی و افزایش سطح مشارکت مردم دو چندان می کند.
مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان با اعلام اینکه سوابق نشان میدهد مشارکت ساکنان استان در انتخابات در حد بالایی است تصریح کرد: رسانههای جمعی باید سطح آگاهی و دانش شهروندان را افزایش دهند تا با اطلاع رسانی دقیق و کارآمد از اینکه کاندیداهای احتمالی خود را به عنوان نماینده قوه مجریه در تبلیغات غیر رسمی معرفی کنند پیشگیری شود.
سرپرست اداره روابط عمومی و اموربینالمللی استانداری از راه اندازی دو کانال ارتباطی مردم با ستاد انتخابات استان خبر داد و در این خصوص عنوان کرد: برای ارتباط مردم با ستاد انتخابات استان ایمیلی به آدرس Entekhabat @ ostan – Qz.ir و یک سامانه پیامک کوتاه نیز به شماره 7534300300 جهت ارسال هرگونه پیشنهاد و نقطه نظر فعال و راهاندازی شده است.
مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان در پایان بر برنامه ریزی جهت برگزاری نشستهای خبری روسای ستادهای انتخاباتی شهرستان ها و ارسال گزارشهای انتخاباتی در زمان مقرر تاکید کرد.
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