امور آب استان تهران در زمینه احداث جاده دور سد طالقان کوتاهی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان باقری فر افزود: با گذشت چند سال از احداث سد طالقان، جاده دور دریاچه از سوی اداره امور آب استان تهران بلاتکلیف مانده است.

سرپرست اداره راه طالقان ادامه داد: تردد بالایی در این مسیر صورت می گیرد که این امر، ضرورت احداث جاده یادشده را بیش از پیش افزایش می دهد.

وی عنوان کرد: با توجه به این امر، ملزم به احداث این جاده هستیم ولی متاسفانه بر خلاف قولی که اداره امور آب به اداره راه برای احداث مجدد این جاده داده بود، شاهد کوتاهی در تحقق این امر هستیم.

باقری فر یادآور شد: با احداث سد طالقان بخشهای از راههای حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری تخریب شد که در این راستا اداره امور آب استان تهران متعهد شد تا نسبت به احداث مجدد این جاده اقدام کند.

سرپرست اداره راه طالقان افزود: طبق گزارشاتی که به اداره راه طالقان واصل می شود مردم خواستار پیگیری جدی در این زمینه هستند.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به ورود به فصل سرما و بارندگی تردد در این مسیر به سختی صورت می گیرد ضمن اینکه گاهی نیز این امر امکان پذیر نیست.

باقری فر یادآور شد: توجه به این امر، لزوم احداث جاده یادشده را افزایش می دهد.