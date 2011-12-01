شمار کشته های تصادفات درون شهری کردستان 11 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عارف قادرزاده ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی طرح زمستانی استان کردستان که با حضور مسئولان دستگاه های مختلف برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون شمار کشته های ناشی از تصادفات درون شهری در کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری و برای ششمین سال متوالی شمار کشته های تصادفات درون شهری در استان کردستان کاهش می یابد و این در حالی است که طی این شش سال بر شمار وسائل نقلیه موجود در شهرهای این استان افزوده شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان یادآور شد: کاهش شمار تلفات ناشی از تصادفات درون شهری در استان کردستان در نتیحه همکاری و تعامل کلیه دستگاه های مسئول و همچنین همکاری مردم در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.

قادرزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی استان کردستان برای اجرای طرح زمستانی در راه های درون شهری و برون شهری بیان کرد: طرح زمستانی سال جاری از 20 آذرماه آغاز و تا 25 اسفند ماه ادامه دارد و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته طرح نوروزی نیز بدون وقفه و از 25 اسفند آغاز می شود.

وی خواستار ایجاد هماهنگی های بهتر برای اجرای طرح زمستانی در بین تمامی دستگاه های متولی شد و عنوان کرد: در سال گذشته هماهنگی خوبی ایجاد شده بود ولی در بعضی از موارد محدود ناهماهنگی های به چشم می خورد که انتظار می رود در سال جاری این ناهماهنگی های به صورت کامل برطرف شود و بتوانیم خدمت رسانی مطلوبی به مردم در استان کردستان داشته باشیم.

در این جلسه که با حضور فرمانده انتظامی کردستان برگزار شد، دستگاه های متولی در طرح زمستانی از جمله شورای ترافیک، اداره کل راه و ترابری، اداره کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری، جمعیت هلال احمر، ستاد مدیریت بحران استان و مرکز فوریت های پزشکی نیز گزارشی از برنامه های کاری خود را ارائه کردند.