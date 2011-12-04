استاد فرشچیان و یادگاری ماندگار در شبکه های صدا

به گزارش خبرگزاری مهر، "پیر غلامان تعزیه" نوشته مهام میقانی با سردبیری مجید نظری نسب داستانی در دهه محرم را روایت می‌کند. زمانی که چند تعزیه خوان سالخورده پس از سالها تصمیم بر اجرای تعزیه دارند.

این نمایش به تهیه کنندگی محمود احمدی ، کارگردانی جواد پیشگر، صدابرداری علی حاجی نوروزی، افکتوری نرگس موسی‌پور و با هنرمندی علی میلانی ، رامین پور ایمان ، مهرداد عشقیان ، محمد آقا محمدی ، مهدی نمینی مقدم، سلمان خطی، مهدی صباغی، مجید رحمتی، فریبا متخصص و ماندانا محسنی هر روز از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

- استاد محمود فرشچیان هنرمند پر آوازه و نام آشنای کشور به صورت افتخاری در جشنواره رادیو جوانه حضور خواهد داشت.

- به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع)، مجموعه نمایش‌های رادیو تئاتر مذهبی تولید مرکز هنرهای نمایشی رادیو در موزه امام علی اجرا خواهد شد.

این پروژه محصول مشارکت معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران و مرکز هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش است و هفت اثر از هنرمندان صاحب نام مرکز هنرهای نمایشی رادیو، هر روز از یکشنبه 20 آذر به مدت یک هفته، ساعت 16 در موزه امام علی (ع) واقع در خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 اجرا خواهد شد. ورود برای علاقمندان آزاد است.

- "یادگاری ماندگار" روز دوشنبه سیزدهم آذر از ساعت 12:30 به مدت یک ساعت به سردبیری زهرا فقیه میرزایی از رادیو ایران پخش می‌شود. این برنامه به آسیب‌شناسی کتاب‌هایی می‌پردازد که مرتبط با امام حسین(ع) و فلسفه قیام عاشورا نوشته شده‌اند.

حجت الاسلام دکتر داوود حسن پور ، زهیر توکلی (شاعر) و محمد حسین بدری (روزنامه نگار و نویسنده ) کارشناسان و رسالت بوذری مجری کارشناس و مهدی ساعی تهیه کننده این برنامه هستند.