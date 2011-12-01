600 میلیارد ریال اعتبار صرف توسعه و تجهیز بنادر بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کبریایی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بررسی روند پیشرفت پروژه های بندر بوشهر از اتمام فاز اول احداث تاسیسات بندری در جزیره نگین بندر بوشهر تا پایان سال 91 خبر داد .

وی افزود: بندر بوشهر در بخش شهری تکمیل شده و با توجه به نیازی که برای توسعه بیشتر وجود دارد، در حال طراحی و برنامه ریزی برای اجرای فاز بعدی توسعه در اراضی جزیره نگین که قابل توسعه تا 400 هکتار خواهد بود، هستیم .

وی افزود: امیدواریم تا پایان سال 91 فاز اول طرح توسعه جدید بندر در جزیره نگین که جز اراضی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر است را به اتمام برسانیم .

معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سواحل استان بوشهر به دلیل شرایط خاصی که دارد جاذبه قابل توجهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد کرده است .

کبریایی با تاکید بر نقش قانونی سازمان بنادر و دریانوردی در صدور مجوز ساخت و بهره برداری تاسیسات دریایی در کشور گفت: خوشبختانه شاهد مراجعات متعدد سرمایه گذاران برای ساخت بنادر خصوصی و کارگاه های تعمیر و ساخت شناور در استان بوشهر هستیم .

وی اظهار داشت: پروژه های مهمی را در بنادر استان بوشهر با اعتباری معادل 900 میلیارد ریال آماده افتتاح داریم که بزودی توسط مقامات عالی کشور رسماً افتتاح خواهند شد .

کبریایی یادآور شد: با توجه به زیرساخت هایی که در سال های اخیر در بندر بوشهر ایجاد شده،عملاً ظرفیت کشتی های قابل تردد در این بندر دو برابر شده و از 15هزار تن به 30هزار تن رسیده است .

وی ادامه داد: ظرفیت پذیرش سالانه بندر بوشهر نیز از 2.5 میلیون تن در سال به پنج میلیون تن رسیده است .

معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در حال حاضر ترمینال کانتینر بندر بوشهر با ظرفیت 430هزار TEU کانتینر در سال در حال استفاده و بهره برداری است که خوشبختانه این افزایش ظرفیت و علاوه بر آن تجهیز بندر به دو دستگاه گنتری کرین، باعث رشد 25 درصدی فعالیت های بندر بوشهر در بخش کانتینر شده است .

کبریایی با اشاره به برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی در بخش سواحل گفت: در آینده شاهد رشد بسیار چشمگیری در حوزه زیرساخت های سواحل استان بوشهر خواهیم بود .

وی اظهار داشت: هم اکنون سازمان بنادر و دریانوردی در نوار ساحلی استان بوشهر، 26 پروژه تحت عنوان بنادر کوچک چندمنظوره در دست اجرا دارد که عملیات اجرایی 10 موج شکن آغاز شده و برخی از آنها نیز رو به اتمام است .

معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه 16 پروژه از این 26 پروژه در حال مطالعه است، گفت: انجام این پروژه ها در بازه زمانی کوتاه، کاری بزرگ و ارزشمند است و قطعاً باعث رونق اقتصادی استان بوشهر خواهد شد.