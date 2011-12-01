استقرار 731 راهدار در جاده های کردستان/انجام چهار مرحله برف روبی در فصل پائیز

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله قادری ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی طرح زمستانی استان کردستان اظهار داشت: از ابتدای آبان ماه سال جاری 731 راهدار در راهدارخانه ها و ادارات راه و ترابری شهرستان های تابعه استان کردستان استقرار پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: در سال جاری در مجموع بیش از 436 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در راهدارخانه های استان کردستان مستقر شده است که از مجموع ماشین آلات به کارگیری شده 300 دستگاه دولتی و بقیه به وسلیه بخش خصوصی تامین شده است.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان یادآور شد: این میزان خودرو و راهدار در 77 راهدارخانه و کمپ راهداری در جاده های استان کردستان به ویژه در گردنه های صعب العبور استقرار پیدا کرده اند و در صورت نیاز در کمترین زمان ممکن خدمت مورد نیاز به مسافران و رانندگان وسائل نقلیه ارائه می شود.

قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از پنجم آبان ماه سال جاری و با بارش اولین برف کار برف روبی به صورت رسمی در جاده های استان کردستان آغاز شده است، گفت: تاکنون و علیرغم اینکه حدود 20 روز دیگر تا آغاز فصل زمستان باقی است ولی نیروهای راهداری در اکثر جاده های استان چهار مرحله برف روبی داشته اند.

وی عنوان کرد: در سال جاری و با همکاری دهیاری های استان کردستان تعداد 75 دستگاه تراکتور برف روبی برای خدمت رسانی به مردم در جاده های روستایی استان پیش بینی شده است که انتظار می رود این تمهیدات زمینه را برای رفع مشکلات مردم جهت تردد و حمل و نقل در جاده های استان را فراهم کند.

در این جلسه که با حضور فرمانده انتظامی کردستان برگزار شد، دستگاه های متولی در طرح زمستانی از جمله شورای ترافیک، اداره کل راه و ترابری، اداره کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری، جمعیت هلال احمر، ستاد مدیریت بحران استان و مرکز فوریت های پزشکی نیز گزارشی از برنامه های کاری خود را ارائه کردند.