اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هیئت بسکتال کردستان در هفته هفتم دور رفت رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال کشور به پیروزی رسید.

در ادامه مسابقات بسکتبال دسته اول باشگاه های کشور دو تیم هیئت کردستان و قصربازی گیلان در مجموعه ورزشی آزادی سنندج به مصاف سنندج به مصاف هم رفتند که هیئت بسکتبال کردستان توانست در یک بازی حساب شده 71 بر 37 به پیروزی دست یابد.

هم اکنون تیم بسکتبال کردستان با پنج پیروزی و دو باخت در رده دوم جدول لیگ دسته اول باشگاه های کشور قرار دارد .

جودوکاران کردستانی در مسابقات چند جانبه کشوری خوش درخشیدند

تیم جودوی استان کردستان در دومین دوره جام شهید صادق زاده و اولین دوره مسابقات جودوی قهرمانی امید چند جانبه کشور یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز را بدست آوردند .

" عادل ناصر آبادی" مدال طلا ، "سوران مجیدی" و "نوید حاج حسینی" مدال نقره ، "میعاد نصرتی" و "عبدالله حیدری" مدال برنز را در این دوره از مسابقات به خود اختصاص دادند .

تیم جودوی اعزامی استان کردستان در مسابقات مذکور عنوان سوم تیمی و کاپ اخلاق را از آن خود کرد .

یک دوره مسابقه تیر اندازی تفنگ بادی و تپانچه برگزار شد

در این مسابقات خانوادگی که در سالن اختصاصی تیراندازی بعثت سنندج برگزار شد 19 تیم دو نفره در دو بخش تپانچه بادی و تفنگ بادی با هم به رقابت پرداختند که در پایان خانواده ی"شریعتی" با کسب 190 امتیاز اول شد .

در این رقابتها خانواده های"رحیمی" و "امامقلی" به ترتیب با کسب 181 و 180 امتیاز دوم و سوم شدند .

در حاشیه این رقابتها از خانم "اسرین امامقلی" که در رقابتهای کشوری ماه گذشته به جمع هشت تیرانداز برتر کشور در شته تپانچه رسیده بود، تجلیل شد.