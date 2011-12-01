سایپا شمال قائم شهر به رده پنجم فوتبال دسته یک صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سایپا شمال عصر پنجشنبه در چارچوب هفته نهم مسابقات فوتبال دسته یک باشگاه های کشور در دیداری خانگی در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر، با یک گل میهمان خود تیم اتکا گلستان را شکست داد و به نخستین پیروزی خانگی خود در این فصل دست یافت.

سینا عبدی در دقیقه 39 زننده تنها گل این مسابقات بوده که برای تیم سایپا شمال وارد دروازه تیم اتکا کرد.

دو تیم با نتیجه یک بر صفر به رختکن رفتند و امید آن بود که با توصیه های مربیان دو تیم، بازی پر گلی را در نیمه دوم اندک تماشاچیان قائم شهری شاهد باشند، اما این گونه نشد.

تیم سایپا شمال، پس از به ثمر رساندن گل پیروزی بخش خود بیشتر دقایق مسابقه را سعی در اداره بازی داشت و نیم نگاهی هم به ضدحمله ها می کرد.

اتکایی ها هم دراین مسابقه برنامه منسجمی برای حمله های پر دامنه خود نداشتند و در چند موقعیت خطرات نصفه و نیمه برای روی دروازه تیم سایپا ایجاد کردند.

تیم سایپا شمال قائم شهر با کسب سه امتیاز با ارزش خانگی خود صاحب 11 امتیاز شد و با دو پله صعود در جدول رده بندی این مسابقات به مکان پنجم صعود کرد.

در همین گروه، تیم صنعت ساری دیگر نماینده مازندان در این مسابقات عصر جمعه در ورزشگاه شهدای ساری میزبان تیم شهرداری بندرعباس است.

تیم نساجی مازندران، عصر پنجشنبه در گروه دوم فوتبال دسته یک باشگاههای کشور در دیداری خارج از خانه در یزد برابر میزبان خود تربیت این شهر به تساوی یک بر یک دست یافت.