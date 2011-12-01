آزمون قرآنی مفاهیم در اردکان برگزار شد

حجت الاسلام علی داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آزمون قرآنی با عنوان قرآن در خانه با حضور بیش از 100 نفر از پاسداران، خانواده پاسداران،بسیجیان، پایوران و بازنشستگان بسیج و گردان امام حسین (ع) اردکان برگزار شد.

وی افزود: شرکت ‏کنندگان در این آزمون در رشته ‎مفاهیم مقدماتی و تکمیلی به رقابت خواهند پرداخت.

داوودی ادامه داد: هدف از برگزاری این آزمون توسعه و گسترش مفاهیم قرآنی، معرفی شخصیت ‏های قرآنی، ترویج فعالیت ‏های قرآنی و نهادینه کردن فرهنگ دینی است.

وی از برگزاری این آزمون در چند شهرستان دیگر از جمله تفت و طبس نیز خبر داد و بیان داشت: ترویج فرهنگ قرآن‌ خوانی در بین بسیجیان و خانواده های آنان همچنین دانش سنجی قرآنی شرکت کنندگان در کلاس های قرآنی برگزار شده در ناحیه مقاومت بسیج اردکان از دیگر اهداف برگزاری آزمون است.

داودی اظهار داشت: به نفراتی که در این آزمون نمره بالای ۱۸ را کسب کنند، گواهینامه قرآنی اعطا خواهد شد.

مسئول عقیدتی سیاسی ناحیه مقاومت بسیج اردکان با بیان اینکه نتایج این آزمون ظرف یک هفته آینده اعلام می شود، افزود: شرکت کنندگانی که موفق به اخذ امتیاز لازم شوند علاوه بر دریافت گواهینامه به مرحله استانی راه می یابند.

وی با اشاره به اهمیت قرآن و تأثیر آن بر انسان ها خاطرنشان کرد برنامه دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاوت بسیج اردکان این است که در قالب برگزاری دوره ها و کلاس های آموزش قرآن در تمامی رشته ها و سطوح موجبات انس بیشتر بسیجیان و خانواده هایشان با کلام وحی را فراهم کند.

این آزمون در دو سطح دیپلم و بالای دیپلم توسط دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج اردکان در حسینیه حماسه سازان برگزار شد.