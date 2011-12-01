مدرسان اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در کرج گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت گربه سانان، رئیس، اعضای هیئت علمی و مشاوران دانشگاه با مدرسان این دوره آموزشی نشست مشترکی برگزار کردند.

در این نشست، علی اصغر فاضل رئیس دانشگاه محیط زیست به تمایل دانشجویان دانشگاه محیط زیست و کارشناسان برای افزایش همکاری های متقابل علمی میان دانشگاه و نهادهای زیست محیطی بین المللی اشاره کرد.

وی بیان کرد: دانشگاه محیط زیست به عنوان دیرپاترین مرکز تخصصی آموزش محیط زیست در کشور با توجه به پتانسیل موجود تمرکز ویژه ای را برای ارتقای همکاری های علمی با نهادهای بین المللی مدنظر قرار داده است.

این مسئول افزود: در این زمینه، قدمهایی نیز برداشته شده که از آن جمله می توان به ابراز تمایل گنزالو اویدو مشاور ارشد اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) برای اجرای طرحهای زیست محیطی مشترک با دانشگاه محیط زیست اشاره کرد.

استقرار پژوهشگاه ملی محیط زیست در دانشگاه فرصت بسیار مغتنمی است

فاضل عنوان کرد: واقع شدن انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو و همچنین پژوهشگاه ملی محیط زیست در دانشگاه فرصتهای بسیار مغتنمی هستند.

وی یادآور شد: باید برای اشاعه فرهنگ محیط زیست و انجام طرحها و پروژه های زیست محیطی در سطح بین الملل از این فرصتها بهره برد و این آمادگی از سوی ما به صورت کامل وجود دارد.

پروفسور ارس برایتن موزر مدرس دوره تخصصی مدیریت گربه سانان و کارشناس IUCN در ابتدای این نشست از مجموعه دست اندرکاران سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه محیط زیست تشکر کرد..

وی ادامه داد: این دست اندرکاران، زمینه برگزاری این دوره آموزشی را فراهم آورده اند و این امر بسیار مطلوب است.

مدرس دوره تخصصی مدیریت گربه سانان و کارشناس IUCN گفت: انرژی مثبت و تمایل فوق العاده متخصصان و کارشناسانی که از سراسر کشور برای شرکت در این دوره آمده اند، باعث حیرت و البته خوشحالی من است.

شناخت نقاط ضعف و قوت با همکاری های گسترده میان مراکز مربوطه میسر است

ارس برایتن موزر یادآور شد: ایران سرزمین گربه سانان است و ذخایر بسیار ارزشمند تنوع زیستی دارد اما شناخت نقاط ضعف و قوت تنها با همکاری های گسترده میان مراکز علمی و پژوهشهای عمیقتر میسر است.

وی افزود: از افزایش تبادلات علمی و اجرای طرحها و پروژه های مشترک میان دانشگاه محیط زیست و IUCN استقبال می کنم و در برگشت، تصویر روشن و مثبتی که از ایران پیدا کرده ام را برای همکاران و دانشجویانم ارائه خواهم داد.

این مدرس بیان کرد: در مدت برگزاری این کارگاه شاهد بودم که همه دست اندرکاران دنبال فراهم آوردن یک فضای علمی مثبت هستند که بتوانند شرایطی را ایجاد کنند تا شرکت کنندگان از این دوره تخصصی نهایت بهره را ببرند.

مدرس دوره تخصصی مدیریت گربه سانان و کارشناس IUCN اظهار داشت: این موضوع جای خوشحالی دارد و از این نظر به دست اندرکاران تبریک می گویم.

در ادامه این نشست مباحثی در خصوص چگونگی افزایش همکاری ها، امکان برگزاری کارگاهها و دوره های تخصصی مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دانشگاه محیط زیست در میدان استاندارد کرج مستقر است.