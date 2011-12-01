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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

سومین جلسه ستاد انتخابات یزد برگزار شد

سومین جلسه ستاد انتخابات یزد برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: سومین جلسه ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان یزد به ریاست فرماندار یزد و حضور کلیه اعضاء ستاد در محل فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار یزد ظهر پنج شنبه در این جلسه با بیان اینکه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، اظهار داشت: رسانه های غربی و عوامل فتنه در خارج و داخل از هم اکنون در تلاش برای به چالش کشیدن این انتخابات هستند.

عزیزالله سیفی بیان داشت: مردم فهیم ایران اسلامی خود بر این امر واقف هستند و همیشه با حضور حداکثری خود در تمامی صحنه های حساس به ویژه انتخابات، تمام نقشه های دشمنان کشور را ناکام گذاشته اند و با انتخاب نمایندگان اصلح و شایسته کشور را به سمت آبادانی و پیشرفت حرکت داده اند.

فرماندار یزد عنوان کرد: اعضای کمیته ها و مجموعه ستاد انتخابات باید با هماهنگی و تعامل مناسب تمام شرایط و بستر لازم را برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد فراهم کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان یزد نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده در ستاد انتخابات این شهرستان اظهار داشت: بعد از تشکیل ستاد انتخابات شهرستان طی جلسات حضوری با اعضای کمیته ها هماهنگی های لازم صورت گرفته و با برگزاری انتخابات شایسته و مناسب برگ زرینی دیگر به مجموعه افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزوده خواهد شود.

کد مطلب 1474730

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