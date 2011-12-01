سومین جلسه ستاد انتخابات یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار یزد ظهر پنج شنبه در این جلسه با بیان اینکه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، اظهار داشت: رسانه های غربی و عوامل فتنه در خارج و داخل از هم اکنون در تلاش برای به چالش کشیدن این انتخابات هستند.

عزیزالله سیفی بیان داشت: مردم فهیم ایران اسلامی خود بر این امر واقف هستند و همیشه با حضور حداکثری خود در تمامی صحنه های حساس به ویژه انتخابات، تمام نقشه های دشمنان کشور را ناکام گذاشته اند و با انتخاب نمایندگان اصلح و شایسته کشور را به سمت آبادانی و پیشرفت حرکت داده اند.

فرماندار یزد عنوان کرد: اعضای کمیته ها و مجموعه ستاد انتخابات باید با هماهنگی و تعامل مناسب تمام شرایط و بستر لازم را برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد فراهم کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان یزد نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده در ستاد انتخابات این شهرستان اظهار داشت: بعد از تشکیل ستاد انتخابات شهرستان طی جلسات حضوری با اعضای کمیته ها هماهنگی های لازم صورت گرفته و با برگزاری انتخابات شایسته و مناسب برگ زرینی دیگر به مجموعه افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزوده خواهد شود.