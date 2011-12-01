کمیته امداد 650 فرصت شغلی را در سربیشه ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبری در دیدار با فرماندار سربیشه تحکیم بنیان خانواده را از اولویت های فرهنگی این نهاد دانست و اظهارداشت: امسال در راستای اجرای برنامه های فرهنگی این نهاد در سربیشه 500 خانوار در طرح نظام جامع آموزش خانواده آموزشهای لازم را فرا می گیرند.

وی توانمند سازی خانواده ها را محور اصلی فعالیتهای این نهاد اعلام کرد و افزود: امسال 63 نفر آموزشهای لازم اشتغال زایی در سربیشه فرا گرفتند.

اکبری در خصوص لزوم توسعه مشارکتهای مردمی با استفاده از ظرفیت و پتانسیل منطقه، گفت: پیش بینی رشد 2.5 درصدی درآمدهای کمیته امداد را در سال جاری داشته ایم که امیدواریم با حمایت خیرین محقق شود.

فرماندار شهرستان سربیشه نیز کمیته امداد را از نهادهای با سابقه، خدمتگزار و انقلابی دانست و اظهار داشت: انجام امورات فرهنگی و ایجاد اشتغال از ضروری ترین نیازهای امروز جامعه اسلامی است.

غلامرضا حسین پور ادامه داد: مسئولان مربوطه باید با تمام توان و ظرفیت به این مهم اهتمام ویژه داشته باشند.

وی در پایان در جهت تقویت توسعه مشارکتهای مردمی و رفع مشکلات وموانع اشتغال در سربیشه قول مساعد داد.