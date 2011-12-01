بهزیستی استان قزوین بیش از 16 هزار معلول را تحت پوشش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، راحله جاتن عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل بهزیستی قزوین اظهارداشت: در معاونت توانبخشی بهزیستی فعالیتهایی چون تشخیص معلولیت، تشکیل پرونده، هماهنگی در مناسب سازی در محل زندگی، ادارات و معابر عمومی و تقویت روابط بین بخشی، انجام می شود.

وی افزود: کمک به مناسب سازی خودروهای شخصی معلولان از دیگر کارهای این معاونت است که در سال گذشته با پرداخت پنج میلیون تومان وام و یک میلیون تومان کمک بلاعوض به هر معلول نسبت به مناسب سازی خودروهای 10 معلول اقدام شده است.

این مسئول بیان کرد: هماهنگی برای مناسب سازی ادارات و دستگاههای اجرایی با پیگیری لازم انجام شده که تاکنون 80 درصد ادارات فرم های مربوط را تکمیل کرده اند که آموزش های لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.

وی افزود: یک مرکز شبانه روزی نگهداری معلولان جسمی و حرکتی، یک مرکز روزانه ناشنوایان و خانواده آنان، یک مرکز نگهداری از معلولان ضایعات نخاعی، یک مرکز ویزیت در منزل و یک مرکز جسمی حرکتی روزانه در استان قزوین وجود دارد که در آنها بیش از 200 نفر نگهداری می شوند.

جاتن گفت: در مرکز ویزیت در منزل نیز پزشکان و متخصصان با حضور در منزل معلولان خدمات کاردرمانی، فیزیوتراپی و گفتاردرمانی را به افراد نیازمند ارایه می کنند.

سرپرست معاونت توانبخشی بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: در چهار مرکز شبانه روزی سالمندان استان هم تعداد 218 سالمند، در مرکز ویزیت در منزل نیز 50 سالمند، و دو مرکز توانبخشی سالمندان نیز 80 نفر نگهداری می شوند.

جاتن بیان کرد: در شش مرکز شبانه روزی معلولان و شش مرکز روزانه و یک مرکز ویزیت در منزل جمعا 267 نفر خدمات توانبخشی دریافت می کنند.

9 هزار معلول استان بیمه تکمیلی دارند

این مسئول از بیمه تکمیلی 9 هزار معلول استان خبر داد و یادآورشد: در حال حاضر هشت هزار و 500 نفر از معلولان استان از بیمه خدمات درمانی و 9 هزار نفر از بیمه تکمیلی درمان برخوردارند و پنج هزار معلول نیز بیمه تکمیلی ندارند که بزودی در این زمینه اقدام لازم انجام خواهد شد.

وی تعداد معلولان شناسایی شده و تحت پوشش بهزیستی استان قزوین را 16 هزار و 413 نفر اعلام کرد.