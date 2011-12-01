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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

پیکر مطهر دو شهید گمنام در کهنوج تشییع شد

پیکر مطهر دو شهید گمنام در کهنوج تشییع شد

کهنوج - خبرگزاری مهر: پیکر مطهر دو شهید گمنام با حضور پرشور مردم شهید پرور کهنوج تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس ظهر پنجشنبه با حضور مردم کهنوج و هیئت‌های عزاداری در تپه‌ شهدای کهنوج به خاک سپرده شد.

این دو شهید سال 63 در عملیات بدر در شرق دجله به شهادت رسیدند.

فرمانده سپاه سجاد استان هرمزگان در این مراسم با اشاره به مقام والای شهدا در نزد خدای متعال گفت: اکنون ادامه راه این بزرگواران به عهده ماست.

سردار محمد مارانی بیان داشت: شهداء رسالت الهی خویش را به زیباترین شکل ممکن به انجام رسانده اند.
 
وی تصریح کرد: مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران اسلامی با داشتن روحیه بسیجی در جبهه های نبرد حق علیه باطل با توکل برخدا دشمن را ناامید و زمین گیر کردند.
کد مطلب 1474751

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