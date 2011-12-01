همایش شیرخوارگان حسینی در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نظری گفت: همایش شیرخوارگان حسینی(ع) با یاد و نام حضرت علی اصغر(ع) کودک شش ماهه ابا عبدالله حسین(ع) هر سال توسط این هیئت در اولین جمعه ماه محرم برگزار می شود.

مسئول کانون فرهنگی هنری امیرالمومنین(ع) با اشاره به اینکه این همایش برای ششمین سال متوالی همزمان در یک هزار و 500 شهر ایران و 110 شهر جهان برگزار می شود، افزود: این مراسم صبح فردا (11 آذر) از ساعت 15 تا 17 در مسجد امیرالمومنین(ع) شهرک دولت آباد برگزار می شود.

نظری با اشاره به اینکه این مراسم از سوی کانون فرهنگی هنری امیرالمومنین(ع) و دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه برگزار می شود، گفت: در این مراسم حجت الاسلام کریمی مفتح یکی از روحانیون مستقر در خصوص واقعه کربلا و نقش حضرت علی اصغر(ع) به ایراد سخن می پردازد.

مسئول کانون فرهنگی هنری امیرالمومنین(ع) کرمانشاه در پایان گفت: در این مراسم معنوی میثم مقدسی، وحید حاجیان و مجتبی شریفی در خصوص مصائب اهل بیت عصمت و طهارت به مرثیه سرایی و مداحی می پردازند.

