اسامی برگزیدگان مسابقه عکس "به استقبال یار" کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر پرویزی گفت: در ایام سفر رهبر فرزانه انقلاب جشنواره عکس به همت اداره کل و فرهنگ ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد که طی فراخوانی از همه عکاسان دعوت شد که آثار خود را در این زمینه تا 10 آذر ماه به دبیر خانه جشنواره ارسال کند.

دبیر جشنواره عکس به استقبال یار کرمانشاه تاکید کرد: اگر چه محدودیت های عکاسی در این سفر مانع از شرکت همه عکاسان شد با این اوصاف گروهی عکاسان کرمانشاهی آثار خود را به این جشنواره ارسال کردند که از همه عزیزانی که ما را همراهی کردند، سپاسگزاریم.

پرویزی افزود: بعد از پایان مهلت مقرر آثار رسیده دسته بندی و در زمان پیش بینی شده داوری انجام شد.

رئیس انجمن عکاسان کرمانشاه گفت: گروه انتخاب و داوری ضمن سپاس از همه شرکت کنندگان هفت نفر از عکاسان را شایسته تقدیر دانستند و این عزیزان با لوح سپاس و اهدای هدایائی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت همچنین گروه انتخاب و داوری سه نفر از عکاسان شرکت کننده را به عنوان عکاس برگزیده معرفی و ستاد جشنواره در برنامه ای با اهداء لوح تقدیر و جوائز ویژه آنان را مورد تقدیر خواهند داد.

وی در پایان ضمن تقدیر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، گفت: زمان این برنامه متعاقبا از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی به اطلاع آنان خواهد رسید.

