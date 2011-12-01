برنامه اجرایی مقابله با آثار گرد و غبار در استانهای کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر فاتح وحدتی عصر پنج شنبه در جلسه کارگروه مقابله با ریزگردها در استان لرستان با بیان اینکه برنامه اجرایی برای مقابله با آثار گرد و غبار در 23 استان کشور تدوین شده است اظهار داشت: این برنامه ها را احصا کرده و آماده اجرای آنها هستیم که در حال حاضر تنها مشکل موجود در این زمینه بحث تامین اعتبار و تجهیزات مورد نیاز در استانها است.

وی ادامه داد: در این راستا با رایزنی های صورت گرفته با دولت اعتبارات ویژه ای برای مقابله با گرد و غبار پیش بینی شده و کار در این زمینه در حال انجام است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به ضرورت تدوین برنامه های اجرایی به منظور جذب اعتبارات توسط استانهای مختلف گفت: ما در کارگروه مدیریت گرد و غبار به دنبال تهیه یک بسته اجرایی کامل هزینه ای برای استانهای مختلف کشور هستیم.

وحدتی با تاکید بر اینکه استانی در زمینه جذب اعتبارات موفق تر عمل خواهد کرد که عملیاتی تر برنامه هال را تدوین کند یادآور شد: از طرف دیگر برای اجرای برنامه های مقابله با گرد و غبار ما با یک سبد اعتباری روبرو هستیم و استانها باید از همه ظرفیت موجود در زمینه اعتبارات استانی و ملی استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه همه ذرات معلق در هوای کشور مربوط به گرد و غبار نیست عنوان کرد: در این راستا باید کنترل صنایع و انتشار گازها و ذرات معلق صنعتی در استانهای مختلف در دستور کار قرار گیرد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین با اشاره به برگزاری همایش مقابله با آثار زیان بار گرد و غبار در استان لرستان از حمایت این سازمان برای برگزاری همایش یاد شده خبر داد.