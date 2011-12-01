علی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور دیپلمات های خارجی در باغ قلهک و سفارت رژیم سلطنتی انگلیس افزود: بدون شک کشورهای غربی از رژیم انگلیس حمایت خواهند کرد. به همین جهت پس از مصوبه اخیر مجلس مبنی بر کاهش روابط ایران با انگلیس برخی از کشورهای غربی به حمایت از انگلیس پرداختند و عصر امروز در مقابل باغ قلهک و سفارت انگلیس حضور پیدا کردند تا به این وسیله افکار عمومی را در دست بگیرند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه دیپلمات های خارجی در ایران نمی توانند با این سیاست های پوچ افکار عمومی را هدایت کنند گفت: دیپلمات های خارجی در ایران باید بدانند که پاسخ محکمی را از مردم ایران دریافت خواهند کرد و جنبش دانشجویی اقدام دیپلمات های خارجی را محکوم می کند.

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه شاهد بیداری اسلامی در منطقه هستیم تصریح کرد: نمایندگان کشورهای غربی باید به این نکته مهم توجه کنند و آن بیداری مردم در کشورهای منطقه است البته این بیداری به قلب کشورهای غربی نیز سرایت کرده است.

وی تاکید کرد: دوران سلطه کشورهای غربی به پایان رسیده است چرا که آنها همواره به دنبال استعمار و استکبار بوده اند.

به گفته جمشیدی دانشجویان پاسخ محکمی را به اقدام اخیر دیپلمات های خارجی خواهند داد.

وی همچنین با بیان اینکه مردم ایران از کاهش ارتباط با انگلستان استقبال می کنند افزود: مصوبه اخیر مجلس مبنی بر کاهش ارتباط با انگلستان مردم ایران و جنبش دانشجویی را بسیار خوشحال کرد ضمن آنکه امیدواریم در آینده نزدیک شاهد قطع ارتباط با روباه پیر باشیم.

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل افزود: البته از هیئت دیپلماتیک سفارت ایران که از لندن به کشور باز می گردند استقبال خواهیم کرد و منتظر آن هستیم که زمان ورود این هیئت دیپلماتیک اعلام شود.