لبنان خواستار توسعه همکاریهای قضایی با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار "غضنفر رکن‌آبادی" و "شکیب قرطباوی" راههای توسعه همکاری‌ها و امضای موافقتنامه‌های همکاری قضایی را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. رکن‌آبادی همچنین دعوتنامه وزیر دادگستری کشورمان از قرطباوی برای سفر به ایران را تسلیم وی کرد.



قرطباوی با اشاره به اینکه ایران ولبنان دو کشور دوست و نزدیک به یکدیگر هستند‍، خواهان توسعه همکاری‌های قضایی و استفاده از تجربیات ایران در این بخش شد. در این راستا وی امضای اسناد همکاری قضایی میان مسئواین دو کشور را امری مثبت و سازنده برشمرد.

وزیر دادگستری لبنان ضمن تشکر از دعوت همتای ایرانی خود، اعلام آمادگی نمود در تاریخ مناسبی به کشورمان سفر نماید.

قرطباوی گفت: بررسی موافقت نامه‌های قضایی انتقال محکومین و استرداد مجرمین مراحل نهایی خود را در وزارت دادگستری لبنان سپری می کند و بزودی پاسخ نهایی اعلام می شود.

