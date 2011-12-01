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۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

در دیدار مقامات دو کشور ؛

لبنان خواستار توسعه همکاریهای قضایی با ایران شد

لبنان خواستار توسعه همکاریهای قضایی با ایران شد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت امروز پنجشنبه با وزیر دادگستری لبنان دیدار و راه های همکاریهای قضایی بین دو کشور را مورد بحث قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار "غضنفر رکن‌آبادی" و "شکیب قرطباوی" راههای توسعه همکاری‌ها و امضای موافقتنامه‌های همکاری قضایی را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. رکن‌آبادی همچنین دعوتنامه وزیر دادگستری کشورمان از قرطباوی برای سفر به ایران را تسلیم وی کرد.

قرطباوی با اشاره به اینکه ایران ولبنان دو کشور دوست و نزدیک به یکدیگر هستند‍، خواهان توسعه همکاری‌های قضایی و استفاده از تجربیات ایران در این بخش شد. در این راستا وی امضای اسناد همکاری قضایی میان مسئواین دو کشور را امری مثبت و سازنده برشمرد.

وزیر دادگستری لبنان ضمن تشکر از دعوت همتای ایرانی خود، اعلام آمادگی نمود در تاریخ مناسبی به کشورمان سفر نماید.

 قرطباوی گفت: بررسی موافقت نامه‌های قضایی انتقال محکومین و استرداد مجرمین مراحل نهایی خود را در وزارت دادگستری لبنان سپری می کند و بزودی پاسخ نهایی اعلام می شود.
 
کد مطلب 1474777

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