مخترع کوچکترین کامپیوتر جهان در برنامه رادیو البرز و جوان

به گزارش خبرنگار مهر، مخترع کوچکترین کامپیوتر جهان با حضور در برنامه زیر آسمان ایران در باشگاه میلاد کرج درباره این ساخته بسیار کوچک توضیح داد.

سیاوش عقدایی که تنها 25 سال سن دارد بعد از اینکه به برخی از عناوینی که تا کنون به دست آورده بود اشاره کرد، در پاسخ مجری برنامه که پرسید فکر نمی کنم هیچ وقت تلف شده ای تا این دوره از زندگی داشته باشید، در پاسخی جالب گفت: اتفاقا فکر می کنم در مجموع حدود دو سال وقت تلف شده در زندگی داشته ام!

این جوان که برنده مدال طلای جهان در رشته الکترونیک در سال 2006 سوئیس، دانشجوی برتر برق سال و دارنده چند عنوان پژوهشگر نمونه و... است، درباره این اختراع خیلی کوچک گفت: این کامپیوتر با توجه به مقاومت در برابر تغییرات دمایی و ابعاد بسیار کوچکش مورد توجه سازمانهای فضایی بسیاری قرار گرفته است.

عقدایی گفت: این رایانه کلیه کارکردهای کامپیوترهای خانگی و جیبی با سرعتی بالا را دارد.

به گفته این مخترع کرجی، این کامپیوتر با امکانات خانگی ساخته شده و در صورتیکه با امکانات صنعتی ساخته می شد، حتی در مقیاسی کوچکتر هم تولید می شد.